Matteo Bassetti e l’antibiotico-resistenza: l’allarme

In queste ore, il tema di Matteo Bassetti è molto cercato online e si posiziona ai vertici dei trend sui motori di ricerca. L’infettivologo ha lanciato un allarme sulla pericolosa diffusione dell’antibiotico-resistenza, sottolineando che in Italia si registrano circa 50 mila decessi all’anno a causa di questa problematica.

Bassetti evidenzia che l’antibiotico-resistenza rappresenta una pandemia silenziosa, altrettanto letale quanto il Covid-19. Secondo l’esperto, è fondamentale affrontare questa sfida attraverso l’adozione di nuove strategie, come l’utilizzo di virus batteriofagi e anticorpi contro i superbatteri.

L’infettivologo Matteo Bassetti, insieme al virologo Pregliasco, sottolinea che la responsabilità nell’affrontare l’antibiotico-resistenza è di tutti e che è necessario un impegno comune per contrastare questa minaccia alla salute pubblica.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti, è possibile consultare le fonti online disponibili.