Matteo Ricci: revocata l’immunità e inizia l’iter a Bruxelles

La notizia di oggi riguarda Matteo Ricci, il cui caso ha attirato l’attenzione online e si è posizionato in cima ai trend sui motori di ricerca. Ora Strasburgo ha deciso di revocargli l’immunità, avviando così un importante iter che coinvolge Bruxelles. Matteo Ricci, esponente del Pd, ha commentato positivamente l’avvio della procedura, spingendo per una rapida conclusione.

Le recenti chat e la vicenda con Santini sembrano aver giocato un ruolo chiave nella richiesta di revoca dell’immunità presentata a Bruxelles. Si prospettano sviluppi interessanti riguardo a questo caso che coinvolge un personaggio di rilievo della politica italiana.

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