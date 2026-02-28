- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Febbraio 28, 2026
Notizie Italia

Max Giusti: le novità di ‘Scherzi a Parte’

In queste ore, il nome di Max Giusti è al centro dell’attenzione online, in cima ai trend sui motori di ricerca. Il noto presentatore è pronto a tornare con il programma ‘Scherzi a Parte’, con la prima puntata in onda il 2 marzo su Canale 5.

Le anticipazioni promettono novità interessanti: Giusti racconterà cosa accade dietro lo scherzo, offrendo al pubblico uno sguardo dietro le quinte del programma. Un’occasione per scoprire i retroscena e le dinamiche dietro le spettacolari gag che divertono il pubblico da anni.

Con la sua verve comica e la capacità di coinvolgere gli spettatori, Max Giusti si appresta a regalare momenti di puro divertimento e sorprese. ‘Scherzi a Parte’ è pronto a riconfermarsi come uno dei programmi più amati dal pubblico italiano, capace di unire comicità e emozioni.

Per restare aggiornati su tutte le ultime novità e anticipazioni, non resta che approfondire online: il mondo di ‘Scherzi a Parte’ è pronto ad accogliere il pubblico con risate e colpi di scena.

