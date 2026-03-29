Mc Donalds: nuovi adult Happy Meals in arrivo

Nelle ultime ore, il tema Mc Donalds è diventato molto ricercato online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Recentemente è stata annunciata la collaborazione tra Mc Donalds e Netflix per i nuovi ‘KPop Demon Hunters’ adult Happy Meals, che promettono di conquistare i fan di entrambe le realtà. Queste nuove opzioni si aggiungono alla già vasta gamma di menu offerti dal famoso fast food. L’aggiornamento più recente risale alle prime ore di questa mattina, confermando l’interesse costante da parte del pubblico per le novità proposte dalla catena di fast food più famosa al mondo. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’argomento, è possibile approfondire online.