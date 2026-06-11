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Medico di famiglia: approvazione della riforma e dibattito

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La figura del medico di famiglia è al centro di un acceso dibattito che tiene banco online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori. Le ultime ore hanno visto il naufragare della riforma dei medici di base, con diversi attori che esprimono posizioni contrastanti.

In Toscana, ad esempio, il modello senza diktat ai dottori di base sembra funzionare secondo il Presidente Giani, mentre pezzi della maggioranza mostrano contrarietà alla proposta di legge. Il ministro si trova isolato, mentre Bertolaso manifesta la sua ira di fronte allo stop dell’approvazione.

La questione resta aperta e in continua evoluzione, con posizioni divergenti che rendono incerta l’approvazione della riforma. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sul tema, è possibile approfondire online alla luce degli ultimi sviluppi.

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