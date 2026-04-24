Medio oriente: tensioni e mercati in agitazione

Le ultime ore vedono il Medio Oriente al centro dell’attenzione, con un interesse massiccio online che lo colloca in cima ai trend sui motori di ricerca. In un contesto di crescente instabilità nella regione, i mercati finanziari reagiscono con nervosismo: le Borse europee chiudono in rosso, mentre il prezzo del petrolio registra un aumento significativo, toccando i 104 dollari al barile.
Le dichiarazioni del presidente Sanchez all’UE, che propone di prorogare il Recovery e introdurre una tassa sugli extraprofitti delle major dell’energia, contribuiscono a alimentare il dibattito sul futuro economico della regione.
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