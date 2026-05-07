Meghan duchessa di Sussex: compleanno di Archie scatena interesse

La notizia del compleanno di Archie, figlio del principe Harry e di Meghan Markle, ha scatenato un grande interesse online, posizionando la duchessa di Sussex al centro dell’attenzione mediatica in queste ore. Le due nuove foto pubblicate da Meghan per festeggiare i sette anni del figlio hanno generato curiosità e dibattiti sul web.

La decisione di condividere immagini inedite di Harry con Archie neonato ha fatto sorgere domande sulla tempistica scelta da Meghan. Gli appassionati della famiglia reale britannica si interrogano sul motivo di questa pubblicazione ora, a distanza di anni dall’evento, alimentando ulteriori riflessioni e commenti sul web.

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