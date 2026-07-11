Meloni: tendenza iraniana minaccia vendetta

In queste ore il tema dei meloni è in cima ai top trend sui motori di ricerca, con un particolare focus su una possibile minaccia di vendetta nei confronti della leader politica Giorgia Meloni. Secondo quanto riportato da fonti iraniane, Mojtaba avrebbe espresso l’intenzione di punire coloro che hanno causato la morte del padre, includendo nella lista nera anche Meloni e l’ex presidente Trump. Questa situazione ha generato un ampio dibattito online e suscitato interesse nella comunità internazionale, che segue con attenzione gli sviluppi di questa vicenda.

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