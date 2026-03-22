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Meningite: nuova variante preoccupante nel Kent

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La meningite è al centro dell’attenzione in queste ore, con un possibile super ceppo che sta scatenando preoccupazione nel Kent. Le ultime notizie parlano di un focolaio di Meningite B che ha colpito 16 bambini di una scuola del Fleming in gita nella zona. L’infettivologo Andreoni rassicura sull’assenza di rischi per l’Italia, ma avverte che il focolaio potrebbe diffondersi. La situazione è in costante evoluzione, con aggiornamenti che arrivano di minuto in minuto.

La notizia è tra le più ricercate online e è al top dei trend sui motori di ricerca. Un tema di grande rilevanza che merita di essere seguito con attenzione per monitorare lo sviluppo della situazione. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è consigliabile consultare fonti autorevoli online.

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