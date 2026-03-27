Meningite: situazione Torre Gioia 22 Intesa Sanpaolo Milano

La meningite nella Torre Gioia 22 è al centro dell’attenzione in queste ore, con la notizia che sta facendo scalpore online e si posiziona ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. In particolare, si segnala un caso all’interno degli uffici di Intesa Sanpaolo a Milano, che ha portato alla chiusura temporanea degli spazi di lavoro.

La situazione è in costante evoluzione e l’ultimo aggiornamento disponibile risale alle 14:30 di oggi. Si parla di dipendenti costretti al lavoro da remoto e di una comunicazione rallentata nella