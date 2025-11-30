Mercatini di Natale 2025: date (e città) da non perdere

I mercatini di Natale 2025 in Italia: panoramica generale

Le principali guide turistiche dedicate ai mercatini hanno pubblicato un calendario nazionale 2025

che copre praticamente tutte le regioni, dal Nord al Sud, con eventi che partono già a inizio novembre e proseguono

fino all’Epifania 2026. In molti casi si tratta di mercatini ormai consolidati, che ogni anno

richiamano migliaia di visitatori grazie alla combinazione di artigianato, gastronomia tipica e atmosfere da fiaba. 0

Negli ultimi anni i mercatini italiani hanno saputo affiancare all’ispirazione nordica una forte valorizzazione

delle tradizioni locali: presepi artigianali, decorazioni fatte a mano, prodotti a chilometro zero,

eventi musicali e iniziative per famiglie. L’obiettivo non è solo lo shopping, ma un’esperienza completa che unisce

cultura, gusto e scoperta del territorio. 1

Trentino Alto Adige 2025/26: il cuore dei mercatini di Natale

Il Trentino Alto Adige resta il riferimento assoluto per chi sogna mercatini tra montagne innevate e

borghi illuminati. Il calendario ufficiale 2025/2026 raccoglie un fitto elenco di appuntamenti, con date che

accompagnano i visitatori dall’inizio di novembre fino a dopo Capodanno. 2

Trento e i mercatini del Trentino

Il mercatino di Natale di Trento è uno dei più conosciuti e apprezzati: si svolge nel cuore della

città, tra Piazza Fiera e Piazza Mostra, con decine di casette in legno, prodotti

tipici, vin brulé e artigianato locale. Per l’edizione 2025/26 è in programma dal

21 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, con apertura quotidiana. 3

Accanto a Trento, tutto il territorio propone un vero e proprio tour dei mercatini:

Pergine Valsugana : 8 novembre – 21 dicembre 2025;

: 8 novembre – 21 dicembre 2025; Riva del Garda (“di Gusto in Gusto”): 14 novembre 2025 – 6 gennaio 2026;

(“di Gusto in Gusto”): 14 novembre 2025 – 6 gennaio 2026; Arco : 14 novembre 2025 – 6 gennaio 2026;

: 14 novembre 2025 – 6 gennaio 2026; Rango (Bleggio Superiore): 15 novembre – 31 dicembre 2025;

(Bleggio Superiore): 15 novembre – 31 dicembre 2025; Rovereto : 21 novembre 2025 – 6 gennaio 2026;

: 21 novembre 2025 – 6 gennaio 2026; Ossana , il “borgo dei 1.000 presepi”: 21 novembre 2025 – 6 gennaio 2026;

, il “borgo dei 1.000 presepi”: 21 novembre 2025 – 6 gennaio 2026; Castello di Avio : 22 novembre – 21 dicembre 2025;

: 22 novembre – 21 dicembre 2025; Levico Terme , mercatino asburgico: 22 novembre 2025 – 6 gennaio 2026;

, mercatino asburgico: 22 novembre 2025 – 6 gennaio 2026; Canale di Tenno : 29 novembre – 21 dicembre 2025;

: 29 novembre – 21 dicembre 2025; Cimego (Carosello di Natale): 29 novembre – 14 dicembre 2025;

(Carosello di Natale): 29 novembre – 14 dicembre 2025; Isera (“Terra Natale”): 29 novembre – 20 dicembre 2025;

(“Terra Natale”): 29 novembre – 20 dicembre 2025; Ala , nei palazzi barocchi: 29 novembre – 21 dicembre 2025;

, nei palazzi barocchi: 29 novembre – 21 dicembre 2025; Moena , mercatino della Fata: 29 novembre 2025 – 5 gennaio 2026;

, mercatino della Fata: 29 novembre 2025 – 5 gennaio 2026; Lavarone : 29 novembre 2025 – 5 gennaio 2026;

: 29 novembre 2025 – 5 gennaio 2026; Siror di Primiero : 30 novembre – 21 dicembre 2025;

: 30 novembre – 21 dicembre 2025; Faedo: 30 novembre 2025 – 5 gennaio 2026.

Un calendario fitto che permette di organizzare veri e propri percorsi tematici, cambiando

atmosfera a ogni paese: castelli, borghi storici, mercatini asburgici, presepi diffusi e villaggi di luci. 4

I mercatini originali dell’Alto Adige

In Alto Adige, i mercatini di Natale “originali” di Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico e Vipiteno

sono considerati tra i più suggestivi d’Europa. Per l’edizione 2025/26 le date ufficiali sono

dal 28 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, con atmosfere diverse in ogni città ma un filo conduttore

comune: piazze storiche, vicoli illuminati, casette in legno e prodotti artigianali selezionati. 5

Il mercatino di Vipiteno, ad esempio, si svolge ai piedi della Torre delle Dodici:

l’edizione 2025/26 è in programma dal 28 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, con apertura tutti i

giorni dalle 10 alle 19 (orari ridotti la vigilia di Natale e il 25 dicembre). Tra le bancarelle spiccano

l’artigianato locale, decorazioni in vetro dipinto a mano e oggetti tradizionali come il “piccolo elfo delle Alpi”. 6

A Merano, invece, il mercatino si sviluppa tra la Passeggiata Lungo Passirio, piazza Terme e altre

aree del centro storico, con casette, luci e iniziative pensate per famiglie e bambini. Le date sono

dal 28 novembre 2025 al 6 gennaio 2026. 7

Mercatini di Natale nelle grandi città italiane

Oltre al Nord-Est, i mercatini di Natale 2025 saranno protagonisti anche in molte città d’arte.

Le principali guide segnalano eventi diffusi in regione per:

Lombardia , con mercatini in capoluoghi e borghi storici, oltre ai villaggi tematici;

, con mercatini in capoluoghi e borghi storici, oltre ai villaggi tematici; Veneto , dove al tradizionale mercatino di Verona si affiancano altri appuntamenti nell’area del Garda;

, dove al tradizionale mercatino di Verona si affiancano altri appuntamenti nell’area del Garda; Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana , con mercatini che animano i centri storici e le piazze principali;

, con mercatini che animano i centri storici e le piazze principali; Lazio, Campania e Sud Italia, dove negli ultimi anni sono cresciuti eventi dedicati ai presepi,

all’enogastronomia locale e alle luci natalizie. 8

Molti operatori turistici propongono pacchetti weekend per visitare più mercatini in un solo viaggio,

come il tour “I Magnifici 5” che collega Levico, Trento, Merano, Bolzano e Verona tra il 6 e l’8 dicembre 2025,

combinando mercatini, hotel e trasferimenti organizzati. 9

Bologna e i mercatini storici

Tra gli appuntamenti da segnare in agenda c’è anche l’Antica Fiera di Santa Lucia a Bologna, storicamente

uno dei mercatini più antichi d’Italia. L’edizione 2025 è prevista dal 7 novembre al 26 dicembre 2025,

sotto i portici della Chiesa dei Servi in Strada Maggiore, con bancarelle dedicate in particolare a presepi, statuine

e decorazioni per la casa. 10

Oltre alla Fiera di Santa Lucia, il capoluogo emiliano propone anche altri mercatini di Natale in centro e fuori

porta, segnando di fatto l’inizio del clima natalizio già dalla prima metà di novembre. 11

Come scegliere i mercatini da visitare nel 2025

Con un calendario così ricco, scegliere dove andare non è semplice. Alcuni criteri utili:

Atmosfera : chi cerca l’ambientazione “da cartolina” può puntare su Trentino e Alto Adige, con

mercatini tra montagne e borghi storici;

: chi cerca l’ambientazione “da cartolina” può puntare su Trentino e Alto Adige, con mercatini tra montagne e borghi storici; Facilità di viaggio : molti mercatini principali sono raggiungibili in treno, approfittando di

collegamenti diretti con Trento, Bolzano, Bressanone, Vipiteno e altre località;

: molti mercatini principali sono raggiungibili in treno, approfittando di collegamenti diretti con Trento, Bolzano, Bressanone, Vipiteno e altre località; Enogastronomia : alcuni eventi sono fortemente orientati a prodotti tipici, vini e specialità

regionali, ideali per chi ama abbinare mercatini e degustazioni;

: alcuni eventi sono fortemente orientati a prodotti tipici, vini e specialità regionali, ideali per chi ama abbinare mercatini e degustazioni; Famiglie e bambini: villaggi natalizi, laboratori, presepi diffusi e animazioni sono perfetti per

chi viaggia con i più piccoli.

Molti portali specializzati permettono di consultare il calendario completo 2025/2026 dei mercatini

italiani ed europei, filtrando per regione, città o periodo, così da pianificare con precisione weekend e ponti

festivi. 12

Consigli pratici per vivere al meglio i mercatini

Alcuni suggerimenti per organizzarsi:

consultare sempre date e orari aggiornati sui siti ufficiali dei singoli mercatini prima di

mettersi in viaggio;

sui siti ufficiali dei singoli mercatini prima di mettersi in viaggio; prenotare con anticipo hotel e trasporti , soprattutto nei weekend di dicembre e nei ponti

dell’Immacolata e di Natale;

, soprattutto nei weekend di dicembre e nei ponti dell’Immacolata e di Natale; vestirsi in modo adeguato, con abbigliamento caldo e scarpe comode , perché molte visite si

svolgono all’aperto per diverse ore;

, perché molte visite si svolgono all’aperto per diverse ore; approfittare dell’occasione per visitare musei, castelli e centri storici vicini ai mercatini,

trasformando l’uscita in un vero weekend di scoperta.

Con le date dei mercatini di Natale 2025 ormai definite in gran parte del Paese, questo è il momento

ideale per scegliere la destinazione e programmare il proprio viaggio tra luci, casette in legno e profumi del

periodo più magico dell’anno.