Mercatini di Natale 2025: date (e città) da non perdere

profumi di vin brulé e specialità regionali pronti a trasformare piazze e borghi in piccoli villaggi natalizi.
Tra Trentino Alto Adige, grandi città d’arte e mercatini storici, il calendario 2025/2026 è già ricchissimo di
appuntamenti per chi vuole programmare un weekend o una breve fuga durante l’Avvento.
I mercatini di Natale 2025 in Italia: panoramica generale
Le principali guide turistiche dedicate ai mercatini hanno pubblicato un calendario nazionale 2025
che copre praticamente tutte le regioni, dal Nord al Sud, con eventi che partono già a inizio novembre e proseguono
fino all’Epifania 2026. In molti casi si tratta di mercatini ormai consolidati, che ogni anno
richiamano migliaia di visitatori grazie alla combinazione di artigianato, gastronomia tipica e atmosfere da fiaba. 0
Negli ultimi anni i mercatini italiani hanno saputo affiancare all’ispirazione nordica una forte valorizzazione
delle tradizioni locali: presepi artigianali, decorazioni fatte a mano, prodotti a chilometro zero,
eventi musicali e iniziative per famiglie. L’obiettivo non è solo lo shopping, ma un’esperienza completa che unisce
cultura, gusto e scoperta del territorio. 1
Trentino Alto Adige 2025/26: il cuore dei mercatini di Natale
Il Trentino Alto Adige resta il riferimento assoluto per chi sogna mercatini tra montagne innevate e
borghi illuminati. Il calendario ufficiale 2025/2026 raccoglie un fitto elenco di appuntamenti, con date che
accompagnano i visitatori dall’inizio di novembre fino a dopo Capodanno. 2
Trento e i mercatini del Trentino
Il mercatino di Natale di Trento è uno dei più conosciuti e apprezzati: si svolge nel cuore della
città, tra Piazza Fiera e Piazza Mostra, con decine di casette in legno, prodotti
tipici, vin brulé e artigianato locale. Per l’edizione 2025/26 è in programma dal
21 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, con apertura quotidiana. 3
Accanto a Trento, tutto il territorio propone un vero e proprio tour dei mercatini:
- Pergine Valsugana: 8 novembre – 21 dicembre 2025;
- Riva del Garda (“di Gusto in Gusto”): 14 novembre 2025 – 6 gennaio 2026;
- Arco: 14 novembre 2025 – 6 gennaio 2026;
- Rango (Bleggio Superiore): 15 novembre – 31 dicembre 2025;
- Rovereto: 21 novembre 2025 – 6 gennaio 2026;
- Ossana, il “borgo dei 1.000 presepi”: 21 novembre 2025 – 6 gennaio 2026;
- Castello di Avio: 22 novembre – 21 dicembre 2025;
- Levico Terme, mercatino asburgico: 22 novembre 2025 – 6 gennaio 2026;
- Canale di Tenno: 29 novembre – 21 dicembre 2025;
- Cimego (Carosello di Natale): 29 novembre – 14 dicembre 2025;
- Isera (“Terra Natale”): 29 novembre – 20 dicembre 2025;
- Ala, nei palazzi barocchi: 29 novembre – 21 dicembre 2025;
- Moena, mercatino della Fata: 29 novembre 2025 – 5 gennaio 2026;
- Lavarone: 29 novembre 2025 – 5 gennaio 2026;
- Siror di Primiero: 30 novembre – 21 dicembre 2025;
- Faedo: 30 novembre 2025 – 5 gennaio 2026.
Un calendario fitto che permette di organizzare veri e propri percorsi tematici, cambiando
atmosfera a ogni paese: castelli, borghi storici, mercatini asburgici, presepi diffusi e villaggi di luci. 4
I mercatini originali dell’Alto Adige
In Alto Adige, i mercatini di Natale “originali” di Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico e Vipiteno
sono considerati tra i più suggestivi d’Europa. Per l’edizione 2025/26 le date ufficiali sono
dal 28 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, con atmosfere diverse in ogni città ma un filo conduttore
comune: piazze storiche, vicoli illuminati, casette in legno e prodotti artigianali selezionati. 5
Il mercatino di Vipiteno, ad esempio, si svolge ai piedi della Torre delle Dodici:
l’edizione 2025/26 è in programma dal 28 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, con apertura tutti i
giorni dalle 10 alle 19 (orari ridotti la vigilia di Natale e il 25 dicembre). Tra le bancarelle spiccano
l’artigianato locale, decorazioni in vetro dipinto a mano e oggetti tradizionali come il “piccolo elfo delle Alpi”. 6
A Merano, invece, il mercatino si sviluppa tra la Passeggiata Lungo Passirio, piazza Terme e altre
aree del centro storico, con casette, luci e iniziative pensate per famiglie e bambini. Le date sono
dal 28 novembre 2025 al 6 gennaio 2026. 7
Mercatini di Natale nelle grandi città italiane
Oltre al Nord-Est, i mercatini di Natale 2025 saranno protagonisti anche in molte città d’arte.
Le principali guide segnalano eventi diffusi in regione per:
- Lombardia, con mercatini in capoluoghi e borghi storici, oltre ai villaggi tematici;
- Veneto, dove al tradizionale mercatino di Verona si affiancano altri appuntamenti nell’area del Garda;
- Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, con mercatini che animano i centri storici e le piazze principali;
- Lazio, Campania e Sud Italia, dove negli ultimi anni sono cresciuti eventi dedicati ai presepi,
all’enogastronomia locale e alle luci natalizie. 8
Molti operatori turistici propongono pacchetti weekend per visitare più mercatini in un solo viaggio,
come il tour “I Magnifici 5” che collega Levico, Trento, Merano, Bolzano e Verona tra il 6 e l’8 dicembre 2025,
combinando mercatini, hotel e trasferimenti organizzati. 9
Bologna e i mercatini storici
Tra gli appuntamenti da segnare in agenda c’è anche l’Antica Fiera di Santa Lucia a Bologna, storicamente
uno dei mercatini più antichi d’Italia. L’edizione 2025 è prevista dal 7 novembre al 26 dicembre 2025,
sotto i portici della Chiesa dei Servi in Strada Maggiore, con bancarelle dedicate in particolare a presepi, statuine
e decorazioni per la casa. 10
Oltre alla Fiera di Santa Lucia, il capoluogo emiliano propone anche altri mercatini di Natale in centro e fuori
porta, segnando di fatto l’inizio del clima natalizio già dalla prima metà di novembre. 11
Come scegliere i mercatini da visitare nel 2025
Con un calendario così ricco, scegliere dove andare non è semplice. Alcuni criteri utili:
- Atmosfera: chi cerca l’ambientazione “da cartolina” può puntare su Trentino e Alto Adige, con
mercatini tra montagne e borghi storici;
- Facilità di viaggio: molti mercatini principali sono raggiungibili in treno, approfittando di
collegamenti diretti con Trento, Bolzano, Bressanone, Vipiteno e altre località;
- Enogastronomia: alcuni eventi sono fortemente orientati a prodotti tipici, vini e specialità
regionali, ideali per chi ama abbinare mercatini e degustazioni;
- Famiglie e bambini: villaggi natalizi, laboratori, presepi diffusi e animazioni sono perfetti per
chi viaggia con i più piccoli.
Molti portali specializzati permettono di consultare il calendario completo 2025/2026 dei mercatini
italiani ed europei, filtrando per regione, città o periodo, così da pianificare con precisione weekend e ponti
festivi. 12
Consigli pratici per vivere al meglio i mercatini
Alcuni suggerimenti per organizzarsi:
- consultare sempre date e orari aggiornati sui siti ufficiali dei singoli mercatini prima di
mettersi in viaggio;
- prenotare con anticipo hotel e trasporti, soprattutto nei weekend di dicembre e nei ponti
dell’Immacolata e di Natale;
- vestirsi in modo adeguato, con abbigliamento caldo e scarpe comode, perché molte visite si
svolgono all’aperto per diverse ore;
- approfittare dell’occasione per visitare musei, castelli e centri storici vicini ai mercatini,
trasformando l’uscita in un vero weekend di scoperta.
Con le date dei mercatini di Natale 2025 ormai definite in gran parte del Paese, questo è il momento
ideale per scegliere la destinazione e programmare il proprio viaggio tra luci, casette in legno e profumi del
periodo più magico dell’anno.