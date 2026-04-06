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Mercato immobiliare: prezzi in crescita, Bari la più costosa

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In queste ore, il mercato immobiliare è al centro dell’attenzione online, posizionandosi al top dei trend sui motori di ricerca. Si segnala un aumento generale dei prezzi delle case, con Bari confermata come la città più costosa. Nel frattempo, Taranto si conferma la località più accessibile per chi desidera acquistare una nuova abitazione. I dati più recenti indicano che i prezzi delle case in Puglia sono in costante crescita, con un incremento dello 0,5% nel primo trimestre del 2026. Inoltre, si registra un aumento del 7% nei costi degli affitti nell’ultimo anno nella regione.

Questi dati evidenziano un trend che coinvolge l’intero settore immobiliare, con riflessi significativi sulle dinamiche abitative dei cittadini. Per ulteriori dettagli e approfondimenti sulla situazione attuale del mercato immobiliare, si consiglia di consultare fonti specializzate online.

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