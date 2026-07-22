Mercato: Inter su Romero, possibile colpo

In queste ore il tema di punta online è Romero, difensore attualmente in rotta con il Tottenham. L’Inter sembra puntare su di lui per rafforzare la propria retroguardia. Si parla di un possibile scambio con cifre importanti dietro, ma la squadra nerazzurra sembra determinata a fare un investimento di peso per assicurarsi le sue prestazioni.

La notizia ha rapidamente scalato le classifiche dei trend sui motori di ricerca, dimostrando l’interesse del pubblico per questo possibile colpo di mercato. L’aggiornamento più recente è del mattino di oggi, e si attendono sviluppi nei prossimi giorni.

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