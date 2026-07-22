Mercato juve: nuove prospettive in difesa

Mercoledì 22 Luglio 2026, il tema del mercato juve è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Le ultime indiscrezioni parlano di possibili cambiamenti in difesa per la Juventus, con il Galatasaray che offre un contratto importante a Bremer. In caso di partenza del difensore, si aprono nuove piste di mercato per il club bianconero, tra cui l’interesse per Tomori e Todibo. Anche il Bologna potrebbe incidere sulle strategie difensive della Juve, aprendo alla cessione di Lucumi. Queste possibili mosse potrebbero ridefinire l’assetto difensivo della squadra, portando a nuove prospettive per il futuro. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online, dove la notizia è al centro dell’attenzione.