Mercato juve: Spalletti punta su Brahim Diaz

In queste ore il tema del mercato della Juventus è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Si parla del possibile colpo di Luciano Spalletti per strappare Brahim Diaz al Real Madrid. Il tecnico è ossessionato dall’idea di avere il giocatore e starebbe lavorando per convincere la dirigenza bianconera a fare uno sforzo per portarlo a Torino. Nonostante le prime indiscrezioni facessero pensare a un’operazione complicata, sembra che il giocatore sia aperto alla possibilità di un trasferimento. Resta da capire se si riaprirà la trattativa e quali saranno i prossimi sviluppi di questa vicenda che tiene banco nel mondo del calcio italiano.

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