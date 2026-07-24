Mercato Juventus: trattative in uscita

In queste ore la notizia del calciomercato della Juventus è molto ricercata online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Si parla di uno sblocco delle trattative in uscita, con diversi giocatori coinvolti in possibili trasferimenti. Tra i nomi più gettonati spicca quello di Openda, vicino al Lione, e Garnacho, oggetto di diverse trattative. Si prospettano movimenti interessanti per la squadra bianconera, con l’attenzione dei tifosi che si concentra sulle mosse di mercato in vista della prossima stagione. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online su fonti specializzate nel settore.