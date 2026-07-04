Mercedes AMG F1: dietro le quinte

In queste ore, il tema Mercedes AMG F1 è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Ultime notizie parlano di studenti che hanno avuto l’opportunità di incontrare il team Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team in una visita legata alle opportunità di carriera nel mondo della Formula 1. Questo incontro rappresenta un’occasione unica per i giovani appassionati di motori di avvicinarsi al dietro le quinte di una delle scuderie più prestigiose del campionato. L’evento, che si è svolto recentemente, ha offerto agli studenti l’opportunità di conoscere da vicino il funzionamento della scuderia e di apprendere le varie sfaccettature del mondo delle corse automobilistiche.

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