martedì, Dicembre 9, 2025
Mercoledì 10 dicembre sciopero nazionale degli addetti ai servizi di igiene ambientale
Attualità

Mercoledì 10 dicembre sciopero nazionale degli addetti ai servizi di igiene ambientale

Mercoledì 10 dicembre si terrà lo sciopero nazionale degli addetti ai servizi di igiene ambientale, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel nell’ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL di categoria.

Lo ricorda la società Ambiente s.p.a mettendo in evidenza che l’astensione dal lavoro comporterà serie difficoltà per ciò che riguarda i servizi di raccolta dei rifiuti e di pulizia della Città di Pescara, di Città Sant’Angelo e degli altri Comuni serviti, che tuttavia “cercheremo di contenere quanto più possibile anche in base alle adesioni effettive dei lavoratori interessati e comunque garantendo i servizi minimi essenziali (strutture sanitarie, utenze scolastiche, mense); con l’occasione “invitiamo i cittadini per quanto possibile ad evitare nei giorni a ridosso dello sciopero il conferimento di rifiuti, magari trattenendo per qualche ora in più presso la propria abitazione quelli non putrescibili (plastica, carta, vetro, ecc.)” – fa presente il Presidente Ricardo Chiavaroli – avvisando i cittadini rispetto “agli inevitabili disagi che ci saranno non solo MERCOLEDI’, giorno dello sciopero, ma di conseguenza anche nei giorni successivi a causa dell’accumulo dovuto a mancati ritiri e indipendenti dalla nostra volontà”.

