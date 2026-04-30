Meryl Streep: tra successi e rivelazioni

In queste ore, uno dei nomi più ricercati online è Meryl Streep, celebre attrice che ha recentemente svelato dettagli curiosi sulla sua carriera. Tra i top trend sui motori di ricerca, l’interprete di Miranda Priestly in ‘Il diavolo veste Prada’ ha dichiarato di aver inizialmente rifiutato il ruolo, chiedendo poi un raddoppio del compenso. Un gesto che conferma la sua indiscussa bravura e il suo peso nell’industria cinematografica.

Con una carriera costellata di successi e riconoscimenti, Meryl Streep si conferma una presenza imprescindibile nel panorama hollywoodiano. Le sue parole sul ruolo di Miranda Priestly, sottolineando come altrimenti non ci sarebbe stato il film, evidenziano la sua consapevolezza del proprio valore e del peso che porta con sé.

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