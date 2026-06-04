Metallica: il trionfo a Bologna e l’incontro con una fan

La band Metallica si conferma al centro dell’attenzione con il recente show a Bologna, che ha registrato un’affluenza record di 48mila persone. L’esibizione è stata caratterizzata dalla solidità e dall’energia che contraddistinguono da sempre il gruppo, con un tocco di eccentricità rappresentato dall’omaggio a Ken il Guerriero.

Ma non è finita qui: prima del concerto, una fan di nome Maria ha avuto la fortuna di realizzare il suo sogno di incontrare i membri della band. Un’esperienza indimenticabile che ha reso ancora più speciale la serata per la giovane fan.

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