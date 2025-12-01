Meteo 1 dicembre: maltempo in arrivo sull’Italia

La situazione generale: perturbazione atlantica e Italia divisa in due

Le analisi dei principali centri meteo confermano per oggi il transito di una

perturbazione organizzata che interessa prima il Nord e il medio-alto versante tirrenico,

per poi estendersi gradualmente verso parte del Centro. Il flusso atlantico resta protagonista, con correnti

umide che mantengono il tempo dinamico e instabile, mentre sul Sud e sulle estreme regioni ioniche la giornata

sarà in parte più asciutta ma con nubi in aumento.

In questo contesto, i contrasti tra masse d’aria diverse alimentano una fase di

maltempo a tratti intenso, soprattutto tra il Nord e le regioni centrali tirreniche, con

piogge diffuse e locali rovesci più forti.

Meteo 1 dicembre al Nord: piogge diffuse e neve sulle Alpi

Al Nord Italia il peggioramento è più evidente fin dal mattino. Sono attese:

piogge e rovesci su Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con

fenomeni più insistenti sul settore di nord-ovest e sull’alto Adriatico;

genere oltre i 1.200–1.500 metri, localmente più in basso nelle valli più fredde;

Le schiarite saranno scarse e temporanee: la giornata si manterrà in gran parte grigia, con tempo più variabile

e qualche pausa asciutta solo sulle aree più riparate.

Centro Italia: focus su Toscana, Lazio e medio Tirreno

Il Centro è direttamente coinvolto dal peggioramento, in particolare sul versante tirrenico.

Le previsioni indicano:

Toscana : piogge diffuse e a tratti insistenti, più probabili tra costa, zone interne e Appennino;

rovesci anche a carattere temporalesco sulle aree costiere e nell’immediato entroterra;

Umbria e settore marchigiano occidentale, mentre lungo l’Adriatico la nuvolosità aumenterà nel corso della giornata;

precipitazioni tra sera e notte, specie sui rilievi e sul settore occidentale.

Sulle zone interne appenniniche non si esclude la neve alle quote più alte, con fiocchi che

potrebbero interessare le cime oltre i 1.600–1.800 metri.

Sud e Isole maggiori: più variabilità, peggiora nei prossimi giorni

Al Sud e sulle Isole maggiori la giornata del 1 dicembre sarà in parte più

tranquilla rispetto al Centro-Nord, ma non mancheranno:

nuvolosità in aumento su Campania, Basilicata tirrenica e nord della Calabria, con locali

piogge o rovesci, specie tra sera e notte;

settore occidentale dell’isola;

i litorali e a rendere mossi o molto mossi i bacini circostanti.

In queste aree, le piogge più organizzate e il maltempo più marcato sono attesi tra metà e seconda parte della

settimana, quando il vortice in transito sul Mediterraneo tenderà a spostare il suo centro verso Sud.

Temperature: freddo in attenuazione ma clima umido

Dal punto di vista termico, il freddo dei giorni scorsi risulterà meno pungente:

al Nord le massime resteranno in linea con la stagione, con valori spesso compresi tra 6 e

11 gradi, ma con sensazione di clima più rigido a causa di pioggia e cielo coperto;

superiori lungo le coste tirreniche;

richiamo di correnti più miti dai quadranti meridionali.

Nel complesso, si tratta di un inizio dicembre meno freddo ma molto umido, con tempo spesso

grigio e piovoso, più che di un freddo secco in stile pieno inverno.

Maltempo in arrivo nei prossimi giorni: verso un inizio dicembre instabile

Le proiezioni per la prima settimana di dicembre indicano il mantenimento di un

quadro instabile:

nuove perturbazioni atlantiche sono attese sul Mediterraneo occidentale, con ulteriori piogge

su Nord-Ovest, versante tirrenico e successivo coinvolgimento del Sud;

sono attese sul Mediterraneo occidentale, con ulteriori piogge su Nord-Ovest, versante tirrenico e successivo coinvolgimento del Sud; possibili fasi di maltempo più intenso tra metà settimana e i giorni che precedono il ponte

dell’Immacolata, con rovesci localmente abbondanti su alcune regioni;

tra metà settimana e i giorni che precedono il ponte dell’Immacolata, con rovesci localmente abbondanti su alcune regioni; nevicate sulle Alpi e, nelle situazioni più favorevoli, anche sull’Appennino centro-settentrionale,

sempre a quote prevalentemente medio-alte.

In parallelo, i modelli a scala emisferica mostrano un vortice polare piuttosto debole e “disturbato”,

elemento che potrebbe favorire nuove discese di aria fredda e ulteriori ondate di maltempo sul Mediterraneo nel

corso del mese, con possibili colpi di scena in vista delle festività.

Consigli pratici per la giornata del 1 dicembre

In vista del maltempo atteso oggi, alcune indicazioni utili:

prestare attenzione alle informazioni locali e alle eventuali allerte ufficiali

diramate dalla Protezione civile, in particolare nelle regioni dove sono previste piogge più insistenti;

e alle eventuali diramate dalla Protezione civile, in particolare nelle regioni dove sono previste piogge più insistenti; valutare con anticipo gli spostamenti su strada , specie lungo tratti autostradali e strade

extraurbane esposte a forti precipitazioni o neve in quota;

, specie lungo tratti autostradali e strade extraurbane esposte a forti precipitazioni o neve in quota; in città, mettere in conto possibili rallentamenti del traffico e problemi alla viabilità

locale nelle ore di punta in presenza di piogge intense;

e problemi alla viabilità locale nelle ore di punta in presenza di piogge intense; per chi vive in zone esposte a rischio idrogeologico, adottare comportamenti prudenti, evitando

sottopassi, argini e aree depresse in caso di rovesci forti e persistenti.

Il 1 dicembre 2025 segna dunque l’avvio di un periodo in cui il meteo resterà molto dinamico:

tra perturbazioni a ripetizione, finestre più stabili e possibili irruzioni fredde, l’inverno meteorologico parte

con il segno dell’instabilità e con la prospettiva di altri episodi di maltempo nelle prossime

settimane.