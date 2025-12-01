- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Dicembre 1, 2025
Notizie Italia
Notizie Italia

Meteo 1 dicembre: maltempo in arrivo sull’Italia

Il 1 dicembre 2025, primo giorno dell’inverno meteorologico, si apre con il ritorno del
maltempo su molte regioni italiane. Una nuova perturbazione di origine atlantica sta
raggiungendo il nostro Paese, riportando piogge, temporali e nevicate in montagna, mentre le temperature
tenderanno a risalire leggermente rispetto ai giorni più freddi di fine novembre.

La situazione generale: perturbazione atlantica e Italia divisa in due

Le analisi dei principali centri meteo confermano per oggi il transito di una
perturbazione organizzata che interessa prima il Nord e il medio-alto versante tirrenico,
per poi estendersi gradualmente verso parte del Centro. Il flusso atlantico resta protagonista, con correnti
umide che mantengono il tempo dinamico e instabile, mentre sul Sud e sulle estreme regioni ioniche la giornata
sarà in parte più asciutta ma con nubi in aumento.

In questo contesto, i contrasti tra masse d’aria diverse alimentano una fase di
maltempo a tratti intenso, soprattutto tra il Nord e le regioni centrali tirreniche, con
piogge diffuse e locali rovesci più forti.

Meteo 1 dicembre al Nord: piogge diffuse e neve sulle Alpi

Al Nord Italia il peggioramento è più evidente fin dal mattino. Sono attese:

  • piogge e rovesci su Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con
    fenomeni più insistenti sul settore di nord-ovest e sull’alto Adriatico;
  • nevicate sulle Alpi, inizialmente a quote medio-alte, con limite neve che si assesta in
    genere oltre i 1.200–1.500 metri, localmente più in basso nelle valli più fredde;
  • venti moderati o forti in quota e lungo le fasce costiere liguri, con mare da mosso a molto mosso.

Le schiarite saranno scarse e temporanee: la giornata si manterrà in gran parte grigia, con tempo più variabile
e qualche pausa asciutta solo sulle aree più riparate.

Centro Italia: focus su Toscana, Lazio e medio Tirreno

Il Centro è direttamente coinvolto dal peggioramento, in particolare sul versante tirrenico.
Le previsioni indicano:

  • Toscana: piogge diffuse e a tratti insistenti, più probabili tra costa, zone interne e Appennino;
  • Lazio: nubi in aumento e precipitazioni via via più frequenti tra pomeriggio e sera, con
    rovesci anche a carattere temporalesco sulle aree costiere e nell’immediato entroterra;
  • Umbria e Marche: instabilità in graduale estensione, con piogge sparse soprattutto tra alta
    Umbria e settore marchigiano occidentale, mentre lungo l’Adriatico la nuvolosità aumenterà nel corso della giornata;
  • Abruzzo e Molise: inizialmente maggiori spazi di sereno o cielo nuvoloso ma asciutto; possibili
    precipitazioni tra sera e notte, specie sui rilievi e sul settore occidentale.

Sulle zone interne appenniniche non si esclude la neve alle quote più alte, con fiocchi che
potrebbero interessare le cime oltre i 1.600–1.800 metri.

Sud e Isole maggiori: più variabilità, peggiora nei prossimi giorni

Al Sud e sulle Isole maggiori la giornata del 1 dicembre sarà in parte più
tranquilla rispetto al Centro-Nord, ma non mancheranno:

  • nuvolosità in aumento su Campania, Basilicata tirrenica e nord della Calabria, con locali
    piogge o rovesci, specie tra sera e notte;
  • tempo più stabile ma spesso velato su Puglia, Ionio e Sicilia, con qualche addensamento più compatto sul
    settore occidentale dell’isola;
  • venti tesi di libeccio e scirocco, che contribuiranno a mantenere le temperature miti lungo
    i litorali e a rendere mossi o molto mossi i bacini circostanti.

In queste aree, le piogge più organizzate e il maltempo più marcato sono attesi tra metà e seconda parte della
settimana, quando il vortice in transito sul Mediterraneo tenderà a spostare il suo centro verso Sud.

Temperature: freddo in attenuazione ma clima umido

Dal punto di vista termico, il freddo dei giorni scorsi risulterà meno pungente:

  • al Nord le massime resteranno in linea con la stagione, con valori spesso compresi tra 6 e
    11 gradi, ma con sensazione di clima più rigido a causa di pioggia e cielo coperto;
  • al Centro le massime si attesteranno generalmente tra 9 e 14 gradi, con valori leggermente
    superiori lungo le coste tirreniche;
  • al Sud e sulle Isole si potranno raggiungere e localmente superare i 15–17 gradi, complice il
    richiamo di correnti più miti dai quadranti meridionali.

Nel complesso, si tratta di un inizio dicembre meno freddo ma molto umido, con tempo spesso
grigio e piovoso, più che di un freddo secco in stile pieno inverno.

Maltempo in arrivo nei prossimi giorni: verso un inizio dicembre instabile

Le proiezioni per la prima settimana di dicembre indicano il mantenimento di un
quadro instabile:

  • nuove perturbazioni atlantiche sono attese sul Mediterraneo occidentale, con ulteriori piogge
    su Nord-Ovest, versante tirrenico e successivo coinvolgimento del Sud;
  • possibili fasi di maltempo più intenso tra metà settimana e i giorni che precedono il ponte
    dell’Immacolata, con rovesci localmente abbondanti su alcune regioni;
  • nevicate sulle Alpi e, nelle situazioni più favorevoli, anche sull’Appennino centro-settentrionale,
    sempre a quote prevalentemente medio-alte.

In parallelo, i modelli a scala emisferica mostrano un vortice polare piuttosto debole e “disturbato”,
elemento che potrebbe favorire nuove discese di aria fredda e ulteriori ondate di maltempo sul Mediterraneo nel
corso del mese, con possibili colpi di scena in vista delle festività.

Consigli pratici per la giornata del 1 dicembre

In vista del maltempo atteso oggi, alcune indicazioni utili:

  • prestare attenzione alle informazioni locali e alle eventuali allerte ufficiali
    diramate dalla Protezione civile, in particolare nelle regioni dove sono previste piogge più insistenti;
  • valutare con anticipo gli spostamenti su strada, specie lungo tratti autostradali e strade
    extraurbane esposte a forti precipitazioni o neve in quota;
  • in città, mettere in conto possibili rallentamenti del traffico e problemi alla viabilità
    locale nelle ore di punta in presenza di piogge intense;
  • per chi vive in zone esposte a rischio idrogeologico, adottare comportamenti prudenti, evitando
    sottopassi, argini e aree depresse in caso di rovesci forti e persistenti.

Il 1 dicembre 2025 segna dunque l’avvio di un periodo in cui il meteo resterà molto dinamico:
tra perturbazioni a ripetizione, finestre più stabili e possibili irruzioni fredde, l’inverno meteorologico parte
con il segno dell’instabilità e con la prospettiva di altri episodi di maltempo nelle prossime
settimane.

