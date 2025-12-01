Meteo 1 dicembre: maltempo in arrivo sull’Italia

maltempo su molte regioni italiane. Una nuova perturbazione di origine atlantica sta
raggiungendo il nostro Paese, riportando piogge, temporali e nevicate in montagna, mentre le temperature
tenderanno a risalire leggermente rispetto ai giorni più freddi di fine novembre.
La situazione generale: perturbazione atlantica e Italia divisa in due
Le analisi dei principali centri meteo confermano per oggi il transito di una
perturbazione organizzata che interessa prima il Nord e il medio-alto versante tirrenico,
per poi estendersi gradualmente verso parte del Centro. Il flusso atlantico resta protagonista, con correnti
umide che mantengono il tempo dinamico e instabile, mentre sul Sud e sulle estreme regioni ioniche la giornata
sarà in parte più asciutta ma con nubi in aumento.
In questo contesto, i contrasti tra masse d’aria diverse alimentano una fase di
maltempo a tratti intenso, soprattutto tra il Nord e le regioni centrali tirreniche, con
piogge diffuse e locali rovesci più forti.
Meteo 1 dicembre al Nord: piogge diffuse e neve sulle Alpi
Al Nord Italia il peggioramento è più evidente fin dal mattino. Sono attese:
- piogge e rovesci su Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con
fenomeni più insistenti sul settore di nord-ovest e sull’alto Adriatico;
- nevicate sulle Alpi, inizialmente a quote medio-alte, con limite neve che si assesta in
genere oltre i 1.200–1.500 metri, localmente più in basso nelle valli più fredde;
- venti moderati o forti in quota e lungo le fasce costiere liguri, con mare da mosso a molto mosso.
Le schiarite saranno scarse e temporanee: la giornata si manterrà in gran parte grigia, con tempo più variabile
e qualche pausa asciutta solo sulle aree più riparate.
Centro Italia: focus su Toscana, Lazio e medio Tirreno
Il Centro è direttamente coinvolto dal peggioramento, in particolare sul versante tirrenico.
Le previsioni indicano:
- Toscana: piogge diffuse e a tratti insistenti, più probabili tra costa, zone interne e Appennino;
- Lazio: nubi in aumento e precipitazioni via via più frequenti tra pomeriggio e sera, con
rovesci anche a carattere temporalesco sulle aree costiere e nell’immediato entroterra;
- Umbria e Marche: instabilità in graduale estensione, con piogge sparse soprattutto tra alta
Umbria e settore marchigiano occidentale, mentre lungo l’Adriatico la nuvolosità aumenterà nel corso della giornata;
- Abruzzo e Molise: inizialmente maggiori spazi di sereno o cielo nuvoloso ma asciutto; possibili
precipitazioni tra sera e notte, specie sui rilievi e sul settore occidentale.
Sulle zone interne appenniniche non si esclude la neve alle quote più alte, con fiocchi che
potrebbero interessare le cime oltre i 1.600–1.800 metri.
Sud e Isole maggiori: più variabilità, peggiora nei prossimi giorni
Al Sud e sulle Isole maggiori la giornata del 1 dicembre sarà in parte più
tranquilla rispetto al Centro-Nord, ma non mancheranno:
- nuvolosità in aumento su Campania, Basilicata tirrenica e nord della Calabria, con locali
piogge o rovesci, specie tra sera e notte;
- tempo più stabile ma spesso velato su Puglia, Ionio e Sicilia, con qualche addensamento più compatto sul
settore occidentale dell’isola;
- venti tesi di libeccio e scirocco, che contribuiranno a mantenere le temperature miti lungo
i litorali e a rendere mossi o molto mossi i bacini circostanti.
In queste aree, le piogge più organizzate e il maltempo più marcato sono attesi tra metà e seconda parte della
settimana, quando il vortice in transito sul Mediterraneo tenderà a spostare il suo centro verso Sud.
Temperature: freddo in attenuazione ma clima umido
Dal punto di vista termico, il freddo dei giorni scorsi risulterà meno pungente:
- al Nord le massime resteranno in linea con la stagione, con valori spesso compresi tra 6 e
11 gradi, ma con sensazione di clima più rigido a causa di pioggia e cielo coperto;
- al Centro le massime si attesteranno generalmente tra 9 e 14 gradi, con valori leggermente
superiori lungo le coste tirreniche;
- al Sud e sulle Isole si potranno raggiungere e localmente superare i 15–17 gradi, complice il
richiamo di correnti più miti dai quadranti meridionali.
Nel complesso, si tratta di un inizio dicembre meno freddo ma molto umido, con tempo spesso
grigio e piovoso, più che di un freddo secco in stile pieno inverno.
Maltempo in arrivo nei prossimi giorni: verso un inizio dicembre instabile
Le proiezioni per la prima settimana di dicembre indicano il mantenimento di un
quadro instabile:
- nuove perturbazioni atlantiche sono attese sul Mediterraneo occidentale, con ulteriori piogge
su Nord-Ovest, versante tirrenico e successivo coinvolgimento del Sud;
- possibili fasi di maltempo più intenso tra metà settimana e i giorni che precedono il ponte
dell’Immacolata, con rovesci localmente abbondanti su alcune regioni;
- nevicate sulle Alpi e, nelle situazioni più favorevoli, anche sull’Appennino centro-settentrionale,
sempre a quote prevalentemente medio-alte.
In parallelo, i modelli a scala emisferica mostrano un vortice polare piuttosto debole e “disturbato”,
elemento che potrebbe favorire nuove discese di aria fredda e ulteriori ondate di maltempo sul Mediterraneo nel
corso del mese, con possibili colpi di scena in vista delle festività.
Consigli pratici per la giornata del 1 dicembre
In vista del maltempo atteso oggi, alcune indicazioni utili:
- prestare attenzione alle informazioni locali e alle eventuali allerte ufficiali
diramate dalla Protezione civile, in particolare nelle regioni dove sono previste piogge più insistenti;
- valutare con anticipo gli spostamenti su strada, specie lungo tratti autostradali e strade
extraurbane esposte a forti precipitazioni o neve in quota;
- in città, mettere in conto possibili rallentamenti del traffico e problemi alla viabilità
locale nelle ore di punta in presenza di piogge intense;
- per chi vive in zone esposte a rischio idrogeologico, adottare comportamenti prudenti, evitando
sottopassi, argini e aree depresse in caso di rovesci forti e persistenti.
Il 1 dicembre 2025 segna dunque l’avvio di un periodo in cui il meteo resterà molto dinamico:
tra perturbazioni a ripetizione, finestre più stabili e possibili irruzioni fredde, l’inverno meteorologico parte
con il segno dell’instabilità e con la prospettiva di altri episodi di maltempo nelle prossime
settimane.