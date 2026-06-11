Meteo a Bari: nubifragio colpisce la città

Le ultime ore sono state caratterizzate da un intenso nubifragio che ha colpito la città di Bari, causando strade allagate e portando il traffico a un punto morto. L’allerta gialla è scattata alle 13, segnalando piogge e temporali in arrivo.

La situazione meteo ha visto una breve tregua dal caldo, con temperature più miti e un clima instabile che ha portato disagi a diversi punti della città e della provincia.

Alcune aree sono state particolarmente colpite dalle intense precipitazioni, con segnalazioni di allagamenti e disagi alla viabilità. Il maltempo ha portato anche a una situazione di emergenza nel palazzo del consiglio regionale, dove si è reso necessario intervenire per gestire infiltrazioni d’acqua.

La notizia del nubifragio a Bari è in cima ai top trend sui motori di ricerca, confermando l’interesse e l’attenzione che il tema ha generato online. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire la situazione online.