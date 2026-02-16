Meteo a Firenze: attesa per forti venti e mareggiate

In queste ore, il meteo a Firenze è al centro dell’attenzione, con l’arrivo di un maltempo che interesserà la Toscana. Le previsioni segnalano l’arrivo di forti venti e possibili mareggiate, tanto che è stata emessa un’allerta gialla per il vento. La situazione richiede massima attenzione da parte dei cittadini e delle autorità competenti.

