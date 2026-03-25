Meteo a Milano: allerta per vento forte

Mercoledì 25 Marzo 2026, alle ore 20:18, il tema in tendenza è il meteo a Milano. Le previsioni segnalano un’importante allerta per vento forte giovedì 26 marzo nella città lombarda, con raffiche di Föhn che potrebbero raggiungere i 70 chilometri all’ora. A Varese, i parchi saranno chiusi come misura precauzionale.
L’ultimo aggiornamento disponibile risale alle 20:00 di oggi. La notizia è molto cercata online e si trova in cima ai top trend sui motori di ricerca.
Al di là di questa situazione specifica, in Italia persiste un clima instabile con venti di burrasca e mareggiate. Si prevede un’irruzione di freddo nei prossimi giorni, anche se nel weekend ci sarà un cambiamento legato all’ora legale.
Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’evolversi della situazione, è consigliabile consultare fonti affidabili online.