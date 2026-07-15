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Meteo a Pavia: grandine e vento forti nel territorio

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Nelle ultime ore, il meteo a Pavia ha registrato eventi estremi con chicchi di grandine giganti e forte vento che hanno colpito le Valli e il lago circostante. Le immagini di questo maltempo sono diventate virali online, posizionando il tema al vertice delle ricerche sui motori di ricerca.

Le condizioni meteorologiche avverse non si sono limitate solo a Pavia, ma hanno interessato anche altre zone limitrofe. A Bergamo, ad esempio, si segnala una grandinata fino a 5 centimetri in Val Brembana, mentre tra Milano e Pavia un violento blitz di maltempo ha causato il blocco di alcune strade a causa di alberi caduti.

L’ultimo aggiornamento disponibile risale alle 15:50 e conferma la persistenza di fenomeni meteorologici intensi nella regione.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale su quanto sta accadendo, è possibile approfondire online la situazione meteo a Pavia e nelle aree circostanti.

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