Meteo a Roma: allerta gialla per piogge e vento

Il meteo a Roma è al centro dell’attenzione in queste ore, con un’allerta gialla per piogge e raffiche di vento che si protrarrà per le prossime 24-36 ore. La primavera sembra ancora in bilico, con condizioni meteorologiche mutevoli che stanno interessando diverse regioni d’Italia.

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