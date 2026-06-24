Meteo a Roma: Grandine e Temporali nel Centro Storico

Il meteo a Roma desta preoccupazione in queste ore, con una violenta grandinata che ha imbiancato le strade dalla Garbatella al Colosseo. I chicchi di grandine, simili a sassi, hanno causato disagi soprattutto nella zona sud e centro della città. Temporali intensi hanno portato alberi caduti e strade chiuse, complicando la viabilità.

Nonostante i momenti di criticità, si prevede che la situazione migliori nelle prossime ore, con il ritorno del sole e temperature in aumento fino a 36 gradi nel weekend. La notizia del maltempo a Roma è al centro dell’attenzione online, risultando tra i trend più cercati sui motori di ricerca.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si consiglia di approfondire la situazione online. Restate sintonizzati per eventuali sviluppi e ulteriori informazioni riguardanti il meteo nella Capitale.