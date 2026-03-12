Meteo a Roma: l’allerta maltempo in arrivo

In queste ore, il meteo a Roma è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Le previsioni segnalano un cambiamento nelle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di piogge e temporali sul territorio della Capitale. L’allerta gialla per il maltempo è stata diramata, con particolare attenzione ai temporali forti che potrebbero interessare la zona.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, a partire da domani è prevista un’intensa perturbazione che porterà precipitazioni su diverse aree del Paese. Mentre al centro e al nord-est si segnala un’allerta per le piogge, sulla Capitale si prevedono temporali intensi che potrebbero protrarsi per almeno 18 ore.

La popolazione è invitata a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e a seguire le indicazioni delle autorità competenti per fronteggiare al meglio l’eventuale criticità dovuta al maltempo. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online la situazione in continuo cambiamento.