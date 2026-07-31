Meteo a Torino: Caldo record e allerta afa in Italia

Il meteo a Torino è al centro dell’attenzione in queste ore, con il caldo che sta raggiungendo livelli record in tutta Italia. Si prevede il picco della quarta ondata di calore da oggi fino a domenica, con 19 città in bollino rosso. A Varese è addirittura stato vietato lasciare al sole cani e gatti, a causa delle temperature torride.

La situazione non è migliore sul fronte idrogeologico, con il livello del fiume Po ai minimi storici. La siccità è un problema diffuso nel nostro Paese, con l’Italia che si trova a fronteggiare temperature che sfiorano i 40 gradi e un’afa insopportabile.

L’allerta afa e l’umidità elevata rendono l’aria irrespirabile in molte zone, mentre si attendono con ansia i temporali che potrebbero portare un po’ di sollievo. In totale sono ben 23 le città italiane con il bollino rosso, segno della gravità della situazione.

La notizia del meteo a Torino è al momento uno dei trend più ricercati online, con molte persone alla ricerca di informazioni e consigli su come affrontare queste condizioni climatiche estreme. Per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti, è possibile consultare le fonti online disponibili.