Meteo a Udine: colpo di coda invernale in Italia

Il meteo a Udine è al centro dell’attenzione in queste ore, con temperature in calo e un maltempo che si estende dal nord al sud della penisola. La Bora si intensifica, con raffiche fino a 110 km/h a Trieste, mentre si registrano allagamenti ed evacuazioni in Calabria a causa delle intense precipitazioni. Anche la pianura e le Prealpi sono interessate da forti venti, tanto che la Regione ha emesso un’allerta.

Questa situazione atmosferica rappresenta un vero colpo di coda dell’inverno, con condizioni climatiche avverse che coinvolgono diverse regioni italiane. L’instabilità del tempo non risparmia nessuna zona, con fenomeni meteorologici intensi che richiedono massima attenzione e prudenza.

Le ultime informazioni meteo indicano un peggioramento delle condizioni anche al sud e nelle regioni adriatiche, con il rischio di allagamenti e forti raffiche di vento. La situazione è in continua evoluzione, quindi è consigliabile seguire costantemente gli aggiornamenti sul web per eventuali cambiamenti e ulteriori dettagli.