Meteo a Verona: caldo record e rischio di temporali

In queste ore, il meteo a Verona è al centro dell’attenzione online, con la notizia in cima ai top trend sui motori di ricerca. Secondo gli esperti, l’anticiclone africano in ritirata potrebbe lasciare spazio a forti temporali nel weekend, dopo giorni di caldo record. Il meteorologo avverte che fino a domenica la canicola non darà tregua, con il rischio concreto di grandine e temporali. Si spera che la situazione migliori con temporali serali. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online.