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martedì, Giugno 30, 2026
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Meteo Bari: sole e caldo, calde giornate in arrivo

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Il meteo a Bari si conferma estivo, con sole splendente e temperature in aumento. Secondo le ultime previsioni, oggi e nei prossimi giorni il cielo sarà poco nuvoloso, regalando giornate ideali per godersi il mare e le bellezze della città.

L’emergenza caldo in Puglia ha portato a misure di precauzione, con stop al lavoro nei campi dalle 12 per evitare rischi legati alle alte temperature.

La notizia del meteo a Bari è attualmente molto ricercata online, posizionandosi ai vertici delle tendenze sui motori di ricerca. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online.

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