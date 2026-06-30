Meteo Bari: sole e caldo, calde giornate in arrivo

Il meteo a Bari si conferma estivo, con sole splendente e temperature in aumento. Secondo le ultime previsioni, oggi e nei prossimi giorni il cielo sarà poco nuvoloso, regalando giornate ideali per godersi il mare e le bellezze della città.

L’emergenza caldo in Puglia ha portato a misure di precauzione, con stop al lavoro nei campi dalle 12 per evitare rischi legati alle alte temperature.

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