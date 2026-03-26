Meteo cagliari: previsioni primo weekend primavera

La città di Cagliari e l’intera Sardegna si preparano ad accogliere il primo weekend di primavera con condizioni meteo favorevoli. Le previsioni indicano poche nuvole e temperature quasi primaverili sull’Isola, promettendo una piacevole stagione in arrivo. Questa notizia è al centro dell’attenzione online, risultando tra i top trend sui motori di ricerca nelle ultime ore.

Il clima mite e le giornate soleggiate sono un invito alla scoperta e al relax, con la possibilità di godere di un mix di sole, nuvole e qualche pioggia nell’entroterra. Un weekend ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aria aperta e godersi le bellezze naturali che la regione offre.

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