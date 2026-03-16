Meteo di domani: allerta arancione nel Sud

In queste ore, il meteo per la giornata di domani è uno dei temi più ricercati online, posizionandosi ai vertici delle tendenze sui motori di ricerca. L’ultimo aggiornamento segnala un’allerta arancione per alcune zone del Sud Italia, in particolare Calabria, Sicilia e Basilicata, dove sono previste forti piogge, temporali e venti intensi. Le autorità hanno già disposto la chiusura delle scuole in diverse città, come Catania, Siracusa e Messina. Anche lungo le coste adriatiche e nel Sud è attiva un’avviso della protezione civile per le condizioni meteo avverse. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti e prendere le dovute precauzioni.

Per avere ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale, è possibile approfondire online attraverso fonti affidabili e istituzionali.