Meteo dicembre, ponte dell’Immacolata tra piogge e neve

Con lunedì 1 dicembre inizia ufficialmente l’inverno meteorologico e le proiezioni

per il mese parlano di un avvio decisamente dinamico per l’Italia. Dopo una fase iniziale ancora relativamente mite,

le correnti atlantiche e un vortice polare molto disturbato potrebbero riportare perturbazioni, pioggia e neve,

con un ponte dell’Immacolata che si preannuncia tutt’altro che tranquillo.

Inverno meteorologico: cosa cambia dal 1 dicembre

Dal punto di vista climatico, l’inverno meteorologico parte il 1 dicembre e si

conclude il 28 febbraio. È il periodo in cui, in media, si registrano le temperature più basse dell’anno

sull’emisfero nord. Per l’Italia, le elaborazioni dei principali centri di calcolo indicano un mese di dicembre

caratterizzato da ondulazioni atlantiche: alternanza di brevi pause più stabili e passaggi

perturbati, con fasi anche intense specie nella prima metà del mese.

Prima parte di dicembre: temperature in rialzo, ma solo per poco

I primi giorni di dicembre dovrebbero vedere ancora temperature leggermente sopra la media,

soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole, grazie a correnti miti meridionali richiamate dalle perturbazioni in

transito sull’Europa occidentale. Al Nord, invece, nubi basse, nebbie e qualche pioggia renderanno il quadro più

grigio, con valori termici spesso contenuti ma non ancora pienamente invernali.

Questa fase più dolce, però, secondo le tendenze non sarebbe destinata a durare: già nella prima decade del mese

l’arrivo di aria più fredda dal Nord Europa può favorire un calo progressivo delle temperature e

un aumento dell’instabilità, preparando il terreno a un ponte dell’Immacolata movimentato.

Ponte dell’Immacolata: perturbazione dal Nord Europa, pioggia e neve

Le proiezioni più aggiornate convergono su uno scenario in cui, tra il 7 e l’8 dicembre, una

profonda perturbazione in discesa dal Nord Europa potrebbe interessare in modo diretto la penisola.

I modelli indicano il possibile transito di un vortice ciclonico sul Mediterraneo, in grado di

portare:

piogge diffuse su molte regioni, in particolare su Nord-Ovest, Nord-Est e versante tirrenico;

su molte regioni, in particolare su Nord-Ovest, Nord-Est e versante tirrenico; rovesci localmente intensi e temporali , specie su Liguria, Toscana, Lazio, Campania e alta

Calabria tirrenica;

, specie su Liguria, Toscana, Lazio, Campania e alta Calabria tirrenica; venti sostenuti di Libeccio e Maestrale, con mari molto mossi o agitati;

di Libeccio e Maestrale, con mari molto mossi o agitati; neve sulle Alpi a quote in calo, inizialmente oltre 1500–1700 metri ma con tendenza a

scendere, soprattutto su Alpi occidentali e centro-orientali.

Alcune elaborazioni ipotizzano, nelle fasi più fredde del peggioramento, fiocchi di neve anche a quote

collinari sul Nord-Ovest e sulle aree interne del Centro, ma si tratta di dettagli che andranno

confermati con le previsioni a breve termine avvicinandosi alle singole giornate del ponte.

Pioggia, neve e “bufera dell’Immacolata”: gli scenari possibili

L’espressione “bufera dell’Immacolata” usata da diversi siti meteo riassume uno scenario in cui,

dopo qualche giorno con temperature in temporaneo rialzo, l’arrivo di aria più fredda da nord

innesca un netto peggioramento: piogge abbondanti, neve in montagna e un generale raffreddamento.

In concreto, i possibili sviluppi principali per il periodo 7–9 dicembre sono:

al Nord : passaggio di una o più perturbazioni con piogge diffuse in pianura, neve sulle Alpi,

localmente abbondante, e probabile calo termico dopo il transito del fronte;

: passaggio di una o più perturbazioni con piogge diffuse in pianura, neve sulle Alpi, localmente abbondante, e probabile calo termico dopo il transito del fronte; al Centro : forte coinvolgimento del versante tirrenico, con rovesci e temporali, mentre

l’Adriatico potrebbe vedere fenomeni meno intensi ma non esclusi; neve in Appennino a quote medie in calo;

: forte coinvolgimento del versante tirrenico, con rovesci e temporali, mentre l’Adriatico potrebbe vedere fenomeni meno intensi ma non esclusi; neve in Appennino a quote medie in calo; al Sud e Isole: passaggio di piogge e temporali, più probabili sui settori tirrenici e sulla

Sardegna, con vento sostenuto e mareggiate sulle coste esposte.

La distribuzione precisa dei fenomeni dipenderà dal posizionamento del minimo di pressione e dalla

traiettoria della perturbazione: elementi che possono ancora variare nei prossimi aggiornamenti.

Seconda parte di dicembre: tra dinamismo e possibili colpi di coda freddi

Guardando oltre il ponte dell’Immacolata, i modelli a più lungo termine suggeriscono un mese di dicembre

“diviso in due”:

una prima metà più perturbata , condizionata da correnti atlantiche e da passaggi successivi di

fronti nord-occidentali, con piogge frequenti soprattutto al Centro-Nord e neve in montagna;

, condizionata da correnti atlantiche e da passaggi successivi di fronti nord-occidentali, con piogge frequenti soprattutto al Centro-Nord e neve in montagna; una possibile seconda parte più fredda e dinamica, complice un vortice polare poco compatto e

disturbato, che potrebbe favorire irruzioni d’aria più fredda verso il Mediterraneo.

In questo contesto non si escludono nuove occasioni per neve a quote via via più basse al Nord e,

in caso di affondi più orientali, anche lungo il versante adriatico e nelle zone interne del Centro-Sud. Si tratta

comunque di tendenze di massima, da verificare con le emissioni dei prossimi giorni.

Differenze tra Nord, Centro e Sud

Le proiezioni per dicembre evidenziano anche alcune differenze territoriali:

Nord Italia : più esposto ai fronti nord-atlantici, con frequenti passaggi nuvolosi, piogge e

nevicate alpine; possibili fasi di freddo moderato, soprattutto dopo il ponte;

: più esposto ai fronti nord-atlantici, con frequenti passaggi nuvolosi, piogge e nevicate alpine; possibili fasi di freddo moderato, soprattutto dopo il ponte; Centro : maggior coinvolgimento delle regioni tirreniche (Toscana, Lazio, Campania) durante i

peggioramenti principali; Adriatico in parte più riparato nelle fasi perturbate ma sensibile a eventuali irruzioni

fredde da nord-est;

: maggior coinvolgimento delle regioni tirreniche (Toscana, Lazio, Campania) durante i peggioramenti principali; Adriatico in parte più riparato nelle fasi perturbate ma sensibile a eventuali irruzioni fredde da nord-est; Sud e Isole: alternanza tra momenti più miti e fasi di maltempo, specie sulle coste tirreniche

e sulla Sardegna; eventuali colpi di tramontana o grecale possono portare cali termici più decisi nella seconda

parte del mese.

Consigli pratici per chi viaggia a dicembre

In un quadro così dinamico, per chi ha in programma spostamenti nel ponte dell’Immacolata o viaggi

verso le festività natalizie, è consigliabile:

controllare le previsioni a breve termine (24–48 ore) prima di mettersi in viaggio, soprattutto

su tratte montane o appenniniche;

(24–48 ore) prima di mettersi in viaggio, soprattutto su tratte montane o appenniniche; verificare sempre le condizioni di neve e ghiaccio su autostrade e strade di montagna, portando

con sé catene o pneumatici invernali dove previsto;

su autostrade e strade di montagna, portando con sé catene o pneumatici invernali dove previsto; prestare attenzione ad allerta meteo locali diramate dalla Protezione civile, in particolare in

caso di piogge molto intense o venti forti;

diramate dalla Protezione civile, in particolare in caso di piogge molto intense o venti forti; per chi viaggia in aereo o in treno, monitorare eventuali aggiornamenti delle compagnie in caso

di maltempo.

In sintesi, le previsioni di dicembre delineano un inizio d’inverno tutt’altro che piatto: tra

temperature in altalena, piogge, neve in montagna e possibili colpi di scena freddi, il consiglio

resta quello di affidarsi agli aggiornamenti quotidiani per pianificare al meglio spostamenti e attività all’aperto.