Meteo domani: caldo persistente e possibili temporali

Il meteo di domani è al centro dell’attenzione in queste ore, con temperature che hanno raggiunto livelli roventi e un’afa che sembra non dare tregua. Tuttavia, secondo le ultime previsioni, a partire da lunedì 20 il grande caldo dovrebbe lasciare spazio a un netto cambiamento: l’anticiclone africano si defilerà, portando con sé la fine della canicola.

Le temperature torride che hanno caratterizzato le ultime giornate sembrano destinare a scemare, con conseguenze che potrebbero farsi sentire già nella prossima settimana. Dopo il passaggio dell’anticiclone, infatti, si prospetta un nuovo scenario climatico, con un cambio che potrebbe portare sollievo da un clima afoso e opprimente.

L’arrivo di venti diversi potrebbe portare una vera e propria svolta, con un calo delle temperature e un clima più mite. Questo cambiamento, atteso a partire dal 27 luglio, potrebbe segnare la fine del grande caldo che ha caratterizzato le ultime settimane.

Le previsioni meteo indicano quindi un’evoluzione significativa del clima, con l’anticiclone africano che si sposta e porta con sé la fine della canicola. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online, dove il tema del meteo di domani è al momento in cima ai top trend sui motori di ricerca.