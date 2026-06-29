Meteo Firenze: temporali e codice giallo per martedì

La situazione meteo a Firenze desta preoccupazione in queste ore, con l’allerta gialla per rischio temporali che coinvolge buona parte della Toscana. I temporali forti portano con sé un rischio idrogeologico e idraulico, tanto che per martedì 30 giugno è stato emesso un codice giallo.

La città si prepara a fronteggiare condizioni climatiche avverse, mentre le temperature sfiorano i 41 gradi, rendendo Firenze un vero e proprio forno. I cittadini sono invitati a prestare massima attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità competenti per affrontare al meglio l’arrivo dei temporali.

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