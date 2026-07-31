In queste ore, il meteo a Genova è al centro dell’attenzione online, con notizie sui cambiamenti climatici che stanno influenzando la città. In particolare, il caldo torrido sta spingendo Genova verso livelli di allerta arancione e rosso, con temperature che si prevedono in aumento anche nel prossimo weekend. Uno degli elementi peculiari di Genova, poco conosciuto ma di fondamentale importanza, è il ‘canalone’ di Sturla, un elemento geografico che gioca un ruolo cruciale nel mitigare gli effetti delle ondate di calore sulla città.

Il ‘canalone’ di Sturla, con la sua conformazione particolare, permette una migliore circolazione dell’aria e un raffreddamento naturale dell’ambiente, contribuendo a rendere più sopportabili le temperature elevate che si stanno verificando. Tuttavia, nonostante questo prezioso alleato, Genova si prepara a fronteggiare giornate di intenso caldo, con domenica prossima che si prospetta come una delle più calde dell’estate, con livelli di allerta massimi.

Per approfondire ulteriormente i dettagli sul meteo a Genova e sulle misure adottate per affrontare il caldo eccezionale, è possibile consultare le fonti online e i siti specializzati in meteorologia. Restate aggiornati sulle previsioni e sulle eventuali criticità legate alle condizioni climatiche della città.