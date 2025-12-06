Meteo Immacolata, anticiclone e sole ma pochi fiocchi

Le previsioni per il Ponte dell’Immacolata indicano il ritorno dell’alta pressione sul Mediterraneo, con l’anticiclone che tenderà a espandersi nuovamente verso l’Italia garantendo condizioni in prevalenza stabili. Dopo le ultime piogge al Sud e sulle estreme regioni ioniche, il quadro meteo virerà verso giornate più tranquille, cieli spesso sereni o poco nuvolosi e temperature miti per il periodo, soprattutto in quota e nelle ore centrali del giorno.

Nella parte iniziale del ponte sono ancora possibili residui annuvolamenti e qualche pioggia tra Calabria, Sicilia e localmente Puglia, ma la tendenza generale è verso un graduale miglioramento, con schiarite sempre più ampie e fenomeni in attenuazione. Sul resto d’Italia il tempo sarà in prevalenza asciutto, con qualche banco di nebbia in pianura e nubi basse lungo le coste, tipiche situazioni da anticiclone tardo-autunnale.

Il ruolo dell’anticiclone per l’Immacolata

La figura dominante sarà quindi l’anticiclone, che tenderà a riportare pressione livellata e ventilazione debole su gran parte della penisola. Ciò significa: poche piogge, assenza di perturbazioni organizzate e prevalenza di stabilità. Sulle regioni del Centro-Nord il cielo si presenterà spesso sereno o velato, con temperature diurne miti in collina e in montagna, mentre nelle pianure interne potranno formarsi nebbie e foschie, in particolare nelle prime ore del mattino.

Al Sud e sulle Isole maggiori, dopo il passaggio delle ultime code perturbate, il tempo andrà migliorando, con più sole e temperature piacevoli nelle ore centrali, sebbene non si possano escludere locali annuvolamenti residui lungo i versanti esposti ai venti ancora debolmente umidi.

Dove si potrà sciare: sole e neve in quota

Per chi sta programmando qualche giorno sulla neve, il Ponte dell’Immacolata offrirà condizioni meteorologiche generalmente favorevoli in molte località montane. Sulle principali stazioni alpine, da Cortina d’Ampezzo alle località dell’Alto Adige e del Trentino, il tempo sarà per lo più stabile e soleggiato, con neve presente in quota grazie alle precipitazioni delle settimane precedenti e all’innevamento programmato.

Sull’Appennino il quadro sarà più variabile a seconda delle zone, ma molte località riusciranno comunque a garantire tracciati aperti, soprattutto sopra determinate quote e dove l’innevamento artificiale è già operativo. Nelle aree appenniniche centrali come Roccaraso e gli altri comprensori abruzzesi, il ponte sarà caratterizzato da tempo in prevalenza buono, con sole e temperature miti in quota, ideali per chi vuole trascorrere alcune ore sulle piste, salvo eventuali limitazioni legate allo spessore del manto nevoso più basso del normale in alcune fasce altimetriche.

Temperature miti e qualche insidia

Nonostante il periodo, non si profila un freddo particolarmente intenso: l’aria in quota sarà relativamente mite, soprattutto al Centro-Nord, con valori diurni a tratti superiori alle medie del periodo sulle zone collinari e montane. Le notti resteranno invece più fredde, con possibili gelate nelle vallate interne.

La principale insidia, come spesso accade in presenza di anticiclone, sarà rappresentata da nebbie e nubi basse in pianura, in particolare sulla Val Padana e su alcune zone interne del Centro. In questi contesti le temperature massime potranno risultare più contenute rispetto alle località situate a qualche centinaio di metri di quota, dove il sole riuscirà a dominare per più ore.

In sintesi

Per il Ponte dell’Immacolata le previsioni indicano quindi:

anticiclone in rinforzo e condizioni generalmente stabili;

ultime piogge relegate alle estreme regioni meridionali, in attenuazione;

tempo in prevalenza soleggiato sulle regioni centro-settentrionali, con nebbie in pianura;

giornate in gran parte serene in montagna, con buone opportunità per lo sci nelle principali località alpine e in diversi comprensori appenninici;

temperature miti in quota e nelle ore centrali, più fredde all’alba e nelle zone soggette a nebbia.

Un quadro che, salvo cambiamenti dell’ultima ora, renderà il Ponte dell’Immacolata nel complesso favorevole per chi ha programmato spostamenti, gite fuori porta o qualche giorno di relax sulle piste da sci.