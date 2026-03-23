Meteo Italia: attese precipitazioni e neve in arrivo

Lunedì 23 Marzo 2026, il tema del meteo in Italia è al centro dell’attenzione, con le previsioni che indicano l’arrivo di un’affondo freddo tardivo portatore di pioggia, vento forte e neve a quote basse su tutto il territorio nazionale.

Le ultime informazioni mettono in guardia sulla possibile presenza di condizioni atmosferiche avverse, con allerta gialla per Basilicata, Calabria e Sicilia. La primavera sembra giocare a rimpiattino, lasciando spazio a un ritorno dell’inverno con temperature più rigide e nevicate in alcune zone.

Le previsioni non lasciano spazio a dubbi: l’instabilità meteorologica sarà protagonista nei prossimi giorni, con aria fredda che farà sentire il suo impatto su gran parte del Paese.

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