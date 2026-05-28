Meteo Italia: caldo record e temporali in arrivo

In queste ore, il tema delle previsioni meteorologiche è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. L’Italia si prepara ad affrontare un caldo estivo senza precedenti, con nuovi record di temperatura che si stanno registrando in varie zone del Paese. Ad esempio, a Torino oggi si sono toccati i 37 gradi percepiti, un valore storico per la città. Tuttavia, l’atmosfera è carica di elettricità, poiché si prevedono temporali in arrivo sul Centro-Sud nelle prossime ore. Si prospetta un cambiamento climatico repentino, con il termometro che, secondo le ultime previsioni, inizierà a scendere già dalla giornata di venerdì.

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