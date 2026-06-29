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Meteo Italia: record di caldo e temporali in arrivo

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Oggi in Italia si registra la giornata più calda dell’anno, con temperature record e afa diffusa da Nord a Sud. Tuttavia, da domani sera è previsto un cambiamento repentino: sono attesi temporali violenti accompagnati da vento e grandine in diverse zone del Paese.

Le previsioni meteo indicano un brusco passaggio dall’afa alle intense piogge, con fenomeni temporaleschi di notevole intensità. Dopo giorni di caldo torrido, l’arrivo dei temporali potrebbe rappresentare un sollievo per molte persone, ma al contempo comporta rischi legati alla violenta manifestazione del maltempo.

La notizia ha attirato grande interesse online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Per ulteriori approfondimenti e aggiornamenti costanti sulle previsioni meteo e sulle eventuali criticità legate ai temporali in arrivo, è possibile consultare fonti online specializzate o canali meteorologici autorizzati.

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