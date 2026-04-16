Meteo Messina: attesa per il maltempo in Sicilia

La città di Messina è al centro dell’attenzione in queste ore, con il meteo che si preannuncia turbolento. Le ultime previsioni segnalano un’allerta gialla per la Sicilia, a causa del maltempo che interesserà diverse regioni del Centro-Sud.

La situazione è in continuo aggiornamento, con piogge torrenziali che hanno già causato disagi in diverse zone, come Palermo, dove si sono verificati incidenti stradali e allagamenti. Le autorità raccomandano la massima prudenza e di rimanere aggiornati sulle condizioni del tempo.

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