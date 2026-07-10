Meteo Milano: in arrivo temporali sulla Lombardia

In queste ore, il meteo a Milano e in Lombardia è al centro dell’attenzione, con l’arrivo di temporali che potrebbero portare nubi minacciose e rischio di grandine. L’allerta gialla è scattata per la zona, e le temperature sono in calo. Le previsioni per sabato 11 luglio prevedono ancora possibili temporali, con l’allerta gialla che rimane attiva. La situazione meteorologica si sta evolvendo rapidamente, suscitando grande interesse online e posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è consigliabile consultare le fonti online per rimanere informati sulle ultime novità riguardanti il meteo a Milano e in Lombardia.