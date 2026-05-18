Meteo Milano: temporale seguito dall’estate

Il meteo a Milano è al centro dell’attenzione in queste ore, con la notizia che è tra i trend più cercati online e in cima alle ricerche sui motori di ricerca. Le previsioni parlano di un temporale in arrivo sulla città, ma subito dopo si prevede l’arrivo dell’estate, con temperature attese fino a 30 gradi nei prossimi giorni. Possibili rovesci sono previsti in serata, ma poi lasceranno spazio a una settimana soleggiata. Dopo una fase instabile, ora sembra che il sole faccia finalmente la sua comparsa su Milano.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è consigliabile approfondire online sui principali siti di informazione o tramite le previsioni meteo ufficiali. Restate sintonizzati per scoprire le ultime novità sul meteo milanese e preparatevi ad accogliere l’estate che sembra essere alle porte.