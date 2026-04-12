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domenica, Aprile 12, 2026
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Meteo Molise: Allerta Arancione per Rischio Idrogeologico

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Domenica 12 aprile, il Meteo Italia segnala un’allerta arancione in Molise a causa di una nuova burrasca in arrivo, che potrebbe causare ulteriori frane e aumentare il rischio idrogeologico nella regione. La Protezione Civile ha lanciato un avviso speciale per la giornata di Pasquetta, con la situazione meteorologica al centro dell’attenzione.

Le previsioni meteo indicano un peggioramento delle condizioni atmosferiche, che potrebbero impattare le attività e la sicurezza dei cittadini. La notizia è al momento tra le più ricercate online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla situazione, è consigliabile consultare fonti autorevoli e rimanere informati sugli sviluppi attraverso i canali ufficiali. L’allerta meteo rimane attiva e la situazione potrebbe evolversi nel corso della giornata.

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