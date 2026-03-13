Meteo Napoli: allerta gialla per temporali intensi

In queste ore il meteo a Napoli è al centro dell’attenzione, con un avviso di allerta gialla per fenomeni meteorologici avversi valido fino alle ore 15 di oggi. La Campania si prepara ad affrontare intensi temporali, con il timore di possibili inondazioni. La popolazione è invitata a prestare massima attenzione e ad adottare le dovute precauzioni.

La notizia è tra i trend più ricercati online e si conferma in cima alle ricerche sui motori di ricerca. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online alla ricerca di informazioni sempre aggiornate.