Meteo napoli: caldo persistente e rischio temporali

In queste ore, il tema del meteo a Napoli è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Le previsioni per la città partenopea e la regione Campania indicano un persistente caldo africano, con temperature in aumento e possibili picchi nel weekend. Nonostante le alte temperature, non mancheranno temporali improvvisi, che potrebbero portare un po’ di sollievo dall’afa. Un dettaglio da tenere d’occhio per pianificare al meglio le attività all’aperto e per essere preparati a eventuali cambiamenti improvvisi nelle condizioni meteorologiche.

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