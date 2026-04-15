Meteo Napoli: pioggia e scirocco in arrivo

Le previsioni meteo per Napoli e la Campania sono al centro dell’attenzione in queste ore, con pioggia e scirocco in arrivo nella città partenopea. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la giornata di mercoledì 15 aprile si preannuncia caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con precipitazioni e venti caldi provenienti dal sud.

Nonostante il maltempo previsto, è probabile che la situazione migliori rapidamente, lasciando spazio a un clima quasi estivo nel weekend. Si consiglia quindi di prestare attenzione alle previsioni meteo aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto e godersi al meglio le giornate di sole che verranno.

La notizia del meteo a Napoli è tra le più ricercate online in queste ore, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Per ulteriori dettagli e approfondimenti, è possibile consultare le fonti ufficiali e i siti specializzati per restare sempre informati sulle condizioni del tempo nella zona.