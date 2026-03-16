Meteo napoli: previsioni settimana 16-22 marzo 2026

La situazione meteorologica a Napoli e in Campania è al centro dell’attenzione in queste ore, con le previsioni che indicano un ritorno del freddo nei prossimi giorni. Un avviso di allerta meteo per fenomeni avversi è stato emesso e vale fino alle ore 15:00 di venerdì 13 marzo 2026, suggerendo prudenza e attenzione.

La curiosità riguardo alle condizioni del tempo a Napoli sembra essere molto alta, con la notizia in cima ai top trend sui motori di ricerca. Chiunque sia interessato a saperne di più può approfondire online per aggiornamenti e dettagli sulle previsioni giorno per giorno, dal 16 al 22 marzo 2026.